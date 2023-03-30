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2 часа назад

Названы 5 продуктов, которые вызывают бессонницу

РИА "ФедералПресс"

Употребление в пищу некоторых продуктов может привести к бессоннице, во время весеннего межсезонья риски возрастают в несколько раз.

Названы 5 продуктов, которые вызывают бессонницу
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Плохой сон можно попробовать скорректировать при помощи питания», – пишут медиа.

Бессонницу в первую очередь провоцируют жирные молочные продукты. Все дело в том, что они плохо усваиваются и зачастую вызывают тяжесть в желудке. То же самое касается любых острых и жареных блюд.

При проблемах со сном не рекомендуется есть на ночь даже такие некалорийные продукты, как сельдерей, арбуз или дыню. Все они оказывают мочегонный эффект.

Отказаться стоит и от употребления кофе, а также любых напитков с содержанием кофеина. Кроме того, под запретом алкоголь. Даже если бокал вина поможет уснуть, сон будет беспокойным, сообщает «Общественная служба новостей».

Ранее «ФедералПресс» писал, что нутрициолог посоветовал не есть яблоки и виноград весной.

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