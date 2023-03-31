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43 минуты назад

Российский трихолог раскрыла правду о пользе кокосового масла при облысении

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Российский трихолог Елена Баранова раскрыла правду о пользе кокосового масла при облысении. Соответствующий материал появился на сайте издания «Подмосковье сегодня».

Трихолог раскрыла правду о пользе кокосового масла при облысении
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач рассказала, что данное средство не способствует росту волос.

«Не поможет оно и при перхоти и раздражении кожи головы. Более того, продукт может даже усугубить ситуацию, если наносить его на кожу головы», — предупредила Баранова.

В то же время специалист объяснила, что кокосовое масло не будет являться лишним продуктом для ухода за прядями. По ее словам, оно глубоко проникает в структуру волос, делая их напитанными. Кроме того, масло обеспечивает легкое расчесывание.

В заключение медик посоветовала использовать средство за полчаса до мытья головы. При этом она отметила, что если волосы жирные, то лучше нанести его от середины до концов. В то же время Баранова обратила внимание читателей на то, что средство можно распределить по всей длине прядей и закутать их на ночь в махровое полотенце.

Здоровье,Елена Баранова,
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