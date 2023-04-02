Как мы стали поощрять расстройство психики – орторексию

Вести здоровый образ жизни стало модно. Но, как нередко бывает, модное течение оборачивается крайностями. И вот вы уже большую часть своего времени тратите на поиск «здоровой пищи», ПП-рецептов и готовы убиваться на тренировке, чтобы соответствовать идеалу, придуманному ЗОЖниками.

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К сожалению, все это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни. «Рамблер» объясняет, почему.

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По данным ВОЗ, в 2019 году расстройство пищевого поведения (РПП) было официально диагностировано у 14 миллионов людей. В некоторых источниках утверждается, что с этим заболеванием уже столкнулось от 5 до 18% населения планеты. И эта цифра будет расти. Изменится и характер заболевания. Уже сейчас известно о «сестре» булимии и анорексии – нервной орторексии. И опасность этого вида РПП в том, что оно одобряется обществом.

Термин «орторексия» – не новый. Впервые его предложил американский врач Стивен Брэтмэн еще в 1997 году. Согласно его реноме, орторексия подразумевает стремление питаться правильно, которое постепенно выходит из-под контроля, подчиняя себе всю жизнь человека.

Люди с орторексией делят еду на «полезную» и «вредную», тратят часы своей жизни на подбор меню и поиск идеальных продуктов, приготовление пищи. Вкус пищи для орторексика – далеко не главное. Сам факт употребления полезной еды приносит удовлетворение. При этом они жестоко ругают себя за срыв на «плохие продукты». От того, насколько идеально питание, зависит самооценка такого человека. Он часто тревожится из-за еды и легко зацикливается на этой теме. Поэтому с прогрессированием расстройства орторексик перестает есть в гостях или кафе и сильно расстраивается, испытывает отвращение к себе, когда ввиду обстоятельств не может следовать плану питания.

Орторексия провоцирует тревогу и иррациональное беспокойство. Человек, столкнувшийся с этим видом РПП, подвержен эмоциональным перепадам.

Отказ человека с орторексией от каких-либо групп продуктов может быть ничем не подкреплен. Как и прием условных полезностей в виде БАДов, витаминных добавок и пробиотиков. А эта ситуация может быть опасной для здоровья.

Нередко люди с орторексией начинают осуждать тех, кто ест «вредную» пищу. Они легко находят единомышленников, ведь по оценкам специалистов, с этим расстройством уже столкнулось семь процентов от общего числа пациентов с РПП. В группе риска при этом находится 35%. Большинство из них – медики (диетологи, нутрициологи), сторонники фитнеса и представители творческих профессий. Но что более страшно, так это одобрение, которое высказывают такие же орторексики или те, кто по их мнению, не имеет силы воли, чтобы взять свое питание под контроль. А красивая картинка – ее часто рисуют приверженцы ЗОЖ – подкрепляет стимул соблюдать жесткую диету.