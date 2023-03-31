Употребление пищи с большим содержанием клетчатки и ферментированных продуктов способно замедлить процесс старения организма. Об этом сообщила гастроэнтеролог Анна Каршиева.

Она отметила, что важным фактором здоровья организма является микробиота — сообщество бактерий кишечника. От нее зависит борьба с воспалениями и хорошая работа иммунитета.

Каршиева рассказала, что состав микробиоты определяется питанием, поэтому следует употреблять большое количество пищевых волокон и клетчатки. Исследования показали, что при включении в рацион 25 граммов клетчатки ежедневно можно на 30 процентов снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака толстой кишки.

Клетчатка содержится в цельнозерновых крупах: коричневом рисе, цельном овсе и булгуре. Кроме того, пищевыми волокнами богаты семена, орехи, бобовые, овощи и фрукты.

Еще для микробиоты полезны продукты, которые получены путем брожения.

"Квашеная капуста, моченые яблоки, соленые огурцы и помидоры и другие соленья очень полезны благодаря положительному влиянию на микробиоту", — пояснила гастроэнтеролог агентству «Прайм».