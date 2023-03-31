5 источников несжигаемого жира, от которых растет живот

Отказ от углеводов в рамках популярных сегодня диет негативно отражается на состоянии микробиоты кишечника, которая в свою очередь влияет на нервную систему, настроение, метаболизм, иммунитет и так далее.

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Врач-диетолог Лиза Афинская объяснила, без каких углеводов организм не может нормально функционировать, а от каких человек только набирает вес, не получая ничего ценного. По словам специалиста, отказ от углеводов на самом деле не поможет избавиться от жира в области живота и других проблемных местах.

Похудение на низкоуглеводной диете обусловлено тем, что уходит вода из тела. "Эта вода моментально вернется, когда вы начнете снова есть больше углеводов", - подчеркнула диетолог в своем Telegram-канале, добавив, что стоит быть аккуратнее лишь с рядом продуктов.

Так, помимо сахара (и всего сладкого) мы набираем вес от рафинированных круп. "Это белый рис, белые макароны, белый хлеб, любая выпечка из белой муки. Также в списке картошка, жаренная в масле", - предупредила диетолог.

Специалист уточнила, что в углеводах из этих продуктов нет клетчатки, которая обеспечивает сытость, зато они провоцируют подъем уровня сахара в крови. "Что опять же вызывает повышенный аппетит через несколько часов после еды, а значит, вы переедаете и поправляетесь. Поэтому старайтесь максимально исключить такие углеводы", - призвала врач.