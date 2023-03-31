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2 часа назад

Уролог Аполихин объяснил, когда риск заражения ЗППП самый высокий

Мира Маркина

Заражение венерическими заболеваниями происходит вследствие «обмена» биологическими жидкостями – кровью, спермой, выделениями из половых органов. В какие периоды организм женщины особенно уязвим, «Ленте.ру» рассказал уролог Олег Аполихин.

Уролог объяснил, когда риск заражения ЗППП самый высокий
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам медика, половой акт во время менструации или сопровождаемый дефлорацией (разрывом девственной плевы) с партнером-носителем ЗППП несет большие риски для здоровья женщины.

«При этом вероятность проникновения возбудителей половых болезней зависит от степени повреждения кожи или слизистых оболочек», – подчеркнул эксперт.

Оральный и анальный контакт без защиты (презерватива) может привести к заражению гонореей, сифилисом, хламидиозом, предупредил врач. Так как возбудители этих инфекций могут находиться не только на слизистых половых органов.

Инфекционист предупредила, что гепатитом С может заболеть любой

Уролог напомнил, что такие заболевания, как генитальные бородавки и герпес, могут передаваться от человека к человеку при контакте с кожей инфицированного. Редко – бытовым путем.

Ранее «Рамблер» писал, что паразит растений первый раз заразил человека.

Здоровье,
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