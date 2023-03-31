Уролог объяснил, когда риск заражения ЗППП самый высокий

Заражение венерическими заболеваниями происходит вследствие «обмена» биологическими жидкостями – кровью, спермой, выделениями из половых органов. В какие периоды организм женщины особенно уязвим, «Ленте.ру» рассказал уролог Олег Аполихин.

По словам медика, половой акт во время менструации или сопровождаемый дефлорацией (разрывом девственной плевы) с партнером-носителем ЗППП несет большие риски для здоровья женщины.

«При этом вероятность проникновения возбудителей половых болезней зависит от степени повреждения кожи или слизистых оболочек», – подчеркнул эксперт.

Оральный и анальный контакт без защиты (презерватива) может привести к заражению гонореей, сифилисом, хламидиозом, предупредил врач. Так как возбудители этих инфекций могут находиться не только на слизистых половых органов.