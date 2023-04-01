Диетолог рассказала, чем опасны витаминные комплексы

Хорошему функционированию организма необходимы разные витамины, этому могут помочь витаминные комплексы, сообщает News.ru со ссылкой на диетолога и спортивного психолога Марию Волынкину.

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Она отметила, что такие комплексы удобно употреблять, ведь всего в одной таблетке содержатся все нужные компоненты. Однако, предупредила Волынкина, чрезмерное употребление препарата может стать причиной сильной аллергической реакции. Диетолог заявила, что на данный момент очень сложно найти качественные и действенные препараты, так как многие витаминные комплексы не соответствуют требованиям.

Волынкина рекомендовала приобрести именно известные бренды. Во время приема препаратов следует помнить, что здесь не работает принцип "чем больше, тем лучше", считает Волынкина. Избытка витаминов можно избежать, если ориентироваться на совместимость показателей каждого элемента, подчеркнула диетолог. Это связано еще и с тем, что один витамин может мешать освоению другого. Вместе с этим эффект витамина усилится, если принимать их с минералами.

"Комплекс учитывает сочетание веществ между собой. Например, витамин A лучше принимать с витамином E. Что касается минералов и добавок, они необходимы для правильного освоения витаминов. В частности, для витамина D необходим кальций", – поделилась диетолог.