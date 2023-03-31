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21 минуту назад

Диетолог рассказал о препятствующей старению мозга диете

Lenta.ru

Регулярное употребление шпината, листьев капусты и других продуктов, входящих в состав диеты MIND, способно улучшить когнитивные функции мозга и замедлить старение. О пользе такой диеты рассказала диетолог Энджи Мурад, пишет Medical Xpress.

Диетолог рассказал о препятствующей старению мозга диете
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, соблюдение диеты MIND препятствует ухудшению работы мозга с возрастом, развитию деменции и болезни Альцгеймера. «Особое внимание в ней уделяется листовой зелени, ягодам, орехам, особенно с высоким содержанием омега-3, рыбе, а также овощам», — перечислила Мурад. При этом MIND запрещает или ограничивает употребление таких продуктов, как сливочное масло, сыр, красное мясо и сладости.

Она добавила, что диета MIND сочетает предписания двух других популярных диет: средиземноморской и DASH, рекомендуемой для снижения давления. Она богата питательными веществами, и ей несложно следовать.

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