Что делают с печенью три чашки кофе в день

"Когда она всасывается через кровь и попадает в печень, то помогает восстановить поврежденные клетки жизненно важной железы", - отметила специалист в интервью "Газете.Ru" .

Врач напомнила, что алкоголь, многие лекарства, избыточный вес и отложение в печени лишнего жира - ситуации, которые актуальны для многих, - разрушительно влияют на печень, провоцируя воспаление, повреждение клеточной мембраны. Восстановлению последней способствует кофе.

"Кофе не панацея для печени, но ощутимая польза от этого напитка точно есть", - уточнила гастроэнтеролог.

В сутки можно выпивать 150-300 мг кофе, 3-4 чашки в день. Увлекаться напитком не стоит, так как он может "выводить" из организма кальций и железо, отметила врач. "Людям, у которых диагностированы железодефицитная анемия или остеопороз, возможность пить кофе и дозировку лучше согласовать с врачом", - подчеркнула Анна Свиридова.