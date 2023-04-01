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1 час назад

Риски рака: Что делают с печенью три чашки кофе в день

Российская Газетаиещё 2

Благодаря антиоксидантам кофе способствует снижению риска развития рака печени. Об этом рассказала гастроэнтеролог Анна Свиридова.

Что делают с печенью три чашки кофе в день
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Врач уточнила, что в кофейных зернах содержится так называемая хлорогеновая кислота.

"Когда она всасывается через кровь и попадает в печень, то помогает восстановить поврежденные клетки жизненно важной железы", - отметила специалист в интервью "Газете.Ru".

Врач напомнила, что алкоголь, многие лекарства, избыточный вес и отложение в печени лишнего жира - ситуации, которые актуальны для многих, - разрушительно влияют на печень, провоцируя воспаление, повреждение клеточной мембраны. Восстановлению последней способствует кофе.

"Кофе не панацея для печени, но ощутимая польза от этого напитка точно есть", - уточнила гастроэнтеролог.

В сутки можно выпивать 150-300 мг кофе, 3-4 чашки в день. Увлекаться напитком не стоит, так как он может "выводить" из организма кальций и железо, отметила врач. "Людям, у которых диагностированы железодефицитная анемия или остеопороз, возможность пить кофе и дозировку лучше согласовать с врачом", - подчеркнула Анна Свиридова.

Здоровье,
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