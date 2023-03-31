Утяшева раскрыла способ избежать срывов при правильном питании

Способ избежать срывов при правильном питании раскрыла в личном Telegram-канале гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева. Она рекомендовала переходить на новый рацион постепенно.
«Чтобы избежать срывов, мы для начала себя очень аккуратно готовим и, к примеру, с интервалом в пять дней изымаем какие-то вредные продукты из своего рациона. Начать можно с самого очевидного. К примеру, со сладких газированных напитков. Еще через пять дней убираем мучное, и так далее», — написала она, отметив, что в таком случае организм испытывает меньше стресса.
По словам Утяшевой, нет смысла сразу отказываться от всех вредных продуктов, поскольку за неделю значительно похудеть все равно не получится.