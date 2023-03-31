Назван напиток, от которого у женщин вырастут усы

Внештатный специалист облздрава психиатр-нарколог Лариса Бубнова рассказала об особенностях пивного алкоголизма.

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Эксперт заявила, что, несмотря на уловки маркетологов, которые выдают пиво за слабоалкогольный напиток, он все равно считается опасным. Всего одна бутылка светлого пива приравнивается к 50-60 граммам водки. Примерно 4 бутылки – это около 240 граммов водки.

Согласно статистике, в течение года регулярного приема количество употребляемого алкоголя вырастает до 3-4 литров за вечер. Такое частое употребление пива увеличивает токсическое воздействие на организм, все органы испытывают дополнительную нагрузку.

Последствия пивного алкоголизма – цирроз, гепатит, гастрит, невропатия, миокардиодистрофия, поражение слуха и зрения, нарушения эндокринной системы. Помимо этого, у мужчин подавляется выработка мужского гормона тестостерона, а у женщин развивается гирсутизм.

Пивную зависимость можно распознать по таким признакам, как постоянное желание выпить, похмельный синдром, потливость, головная боль, учащающееся сердцебиение и раздражительность.