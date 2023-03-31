Докторская колбаса – продукт, хорошо известный многим россиянам. Однако увлекаться им не стоит, считает диетолог Евгений Арзамасцев. В беседе с Москвой 24 эксперт объяснил, какие риски для здоровья возникают из-за колбасы.

В первую очередь эксперт напомнил о том, что колбаса – калорийный продукт.

«Человек может набирать килограммы за счет такого лакомства довольно быстро. Особенно если уже есть проблемы с весом», – заявил диетолог.

В продукте из самого бюджетного сегмента нередко можно обнаружить избыток соли и красителей. Попадая в организм, они провоцируют задержку жидкости. А это, в свою очередь, приводит к повышению артериального давления и плохому самочувствию.

Эксперт также предостерег людей с заболеваниями поджелудочной железы от употребления докторской колбасы. По словам диетолога, из-за содержащегося в продукте жира может возникнуть обострение.