Врач-терапевт назвала привычки, которые добавят 10 лет жизни

Ученые и эксперты по долголетию советуют ввести в свою жизнь разные привычки, которые могут добавить до 10 дополнительных лет жизни. Врач-терапевт Валерия Румянцева разобрала некоторые из них.

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«Наш рацион – фундамент долголетия. Важно, чтобы с возрастом питание становилось более вегетарианским, хотя и не нужно полностью отказываться от мяса», – отметила врач-терапевт Валерия Румянцева.

Эксперт также отмечает, что будет полезно пить матчу каждый день и употреблять продукты, в которых содержится ресвератрол, например, красный виноград или арахис, передает Mosregtoday.ru.

Некоторые также советуют интервальное голодание, однако, по мнению эксперта, так питаться не стоит. Количество приемов пищи стоит сократить до трех раз, а количество калорий нужно снизить.