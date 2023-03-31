Врач Тучина: правильное питание, спорт и питьевой режим помогут сохранить здоровье сосудов

Хрупкие и истонченные сосуды — не только результат паталогических процессов, но и неправильного питания, а также отсутствия питьевого режима и физических нагрузок. Об этом в эфире "Пятого канала" сообщила врач-терапевт Анжелика Тучина. По ее словам, при системном подходе к своему здоровью можно свести последствия к минимуму. "Чтобы сосуды были постоянно эластичными и как можно дольше здоровыми, нужно больше двигаться. Движение позволяет активировать коллатеральное кровообращение и капилляры раскрываются. Насыщаются кровью отдельные участки мышц и органов. Усиливается рост мышечной массы. Особенно это важно после 55 лет", — пояснила врач. Также она посоветовала употреблять больше ягод. По ее словам, в них содержится много антиоксидантов, которые полезны для профилактики воспалительных изменений в органах и сосудах. Не стоит исключать и закаливающие процедуры, такие как контрастный душ, заключила врач. Ранее ученые из Университета Саленто выяснили, что экстракт черного морского ежа может помочь в борьбе с атеросклерозом. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.