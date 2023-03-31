Сколько калорий сжигается при разных видах активности

В году есть два сезона: похудеть к лету и похудеть к Новому году. Но не каждый, кто задался такой целью, сможет ее достичь. Важно точно знать, что и почему нужно делать, чтобы фигура стала идеальной. Успех складывается из разных факторов, но главные из них – это питание и физическая активность. Чтобы рассчитать ежедневную норму калорий, нужно знать свой расход калорий в день.

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«Рамблер» рассказывает, как расход калорий зависит от физической активности, как его правильно рассчитать и насколько можно снизить ежедневную калорийность рациона, чтобы достичь своей цели, не навредить организму и не вернуть потерянные килограммы с прибавкой.

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Что такое базовый уровень метаболизма

Его еще называют базальным или основным, но в любом случае речь идет о минимальном количестве калорий, которое необходимо для поддержания жизнедеятельности человеческого организма, при том условии, что он не будет делать вообще ничего.

Обычно для расчета используются различные формулы, в интернете можно найти массу онлайн-калькуляторов, которые плюс-минус точно рассчитают ваш уровень базального метаболизма с учетом таких факторов, как:

возраст,

рост,

вес.

С помощью этих формул можно рассчитать ежедневную калорийность рациона, ниже которой нельзя опускаться никогда и ни при каких обстоятельствах, иначе вы рискуете серьезно навредить здоровью.

Если хотите самостоятельно рассчитать, то можно взять одну из формул Харриса — Бенедикта или Миффлина — Сент-Джеора.

Формула Харриса — Бенедикта

Для мужчин: 88.362 + (13.397 × вес в килограммах) + (4.799 × рост в сантиметрах) — (5.677 × возраст в годах)

Для женщин: 447.593 + (9.247 × вес в килограммах) + (3.098 × рост в сантиметрах) — (4.330 × возраст в годах)

Формула Миффлина — Сент-Джеора

Для мужчин: (10 × вес в килограммах) + (6.25 × рост в сантиметрах) — (5 × возраст в годах) + 5

Для женщин: (10 × вес в килограммах) + (6.25 × рост в сантиметрах) — (5 × возраст в годах) — 161

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Как рассчитать калорийность рациона

Дальше формула усложняется, в нее вводится коэффициент физической активности – чем больше двигается человек, тем больше калорий ему требуется для жизни.

У офисных сотрудников коэффициент активности будет приближаться к единице, а у тех, кто занят тяжелым физическим трудом, коэффициент будет значительно выше.

Определите свой уровень активности, выберите нужный коэффициент, внесите в онлайн-калькулятор, который рассчитывает оптимальную калорийность ежедневного рациона.

Коэффициенты:

1,2 — низкий уровень активности, никакого спорта;

1,375 — делаете упражнения до трех раз в неделю;

1,55 — тренируетесь от 3 до 5 раз в неделю;

1,725 — ни дня без спорта не проходит, тренировки почти каждый день;

1,9 — не только тренировки, но и работа связана с тяжелым физическим трудом).

Как теперь худеть

Главный секрет похудения в том, что организм должен тратить больше калорий, чем получает с пищей. На этом принципе основаны практически все диеты и системы питания. Но при этом общую калорийность рациона нельзя снижать больше, чем на 10%, иначе вы рискуете нанести серьезный вред здоровью.

Дневник питания

На первых порах он понадобится, чтобы научиться контролировать приход и расход калорий. Сначала просто записывайте все приемы пищи, причем считайте абсолютно все, даже съеденный между делом сухарик. Так вы увидите, сколько вы на самом деле съедаете, и, возможно, сильно удивитесь.

Обязательно учитывайте не только калории, но и количество белков, жиров и углеводов. Оптимальным соотношением белков, жиров и углеводов считается: 3:3:4 – то есть рацион должен на 30 процентов состоять из белков, еще на 30 процентов из углеводов и на 40 процентов из углеводов. Здесь имеется в виду не вес продуктов, а их калорийность.

Также в дневнике питания можно учитывать и расход калорий.

Сверяться можно со списком, приведенным ниже.

Сколько калорий сжигается при занятиях разными видами спорта в час