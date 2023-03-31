Трихолог перечислила россиянам неочевидные причины перхоти

Трихолог и дерматовенеролог Ирина Удалова перечислила восемь неочевидных причин появления перхоти. На эту тему она высказалась в беседе с Life.

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Врач заявила, что чаще всего перхоть является симптомом различных заболеваний, нежели последствием неправильно подобранных уходовых средств. По ее словам, причинами возникновения себореи могут быть патологии ЖКТ, дефицит витаминов и микроэлементов, патологии эндокринной системы, грибок или себорейный дерматит.

Помимо этого, доктор заверила, что нередко на появление перхоти влияют курение, нездоровое питание и затяжной стресс. В связи с этим героиня материала порекомендовала россиянам незамедлительно обращаться к медикам, чтобы решить данную проблему.