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Трихолог перечислила россиянам неочевидные причины перхоти

Трихолог и дерматовенеролог Ирина Удалова перечислила восемь неочевидных причин появления перхоти. На эту тему она высказалась в беседе с Life.

Трихолог перечислила россиянам неочевидные причины перхоти
© Lenta.ru

Врач заявила, что чаще всего перхоть является симптомом различных заболеваний, нежели последствием неправильно подобранных уходовых средств. По ее словам, причинами возникновения себореи могут быть патологии ЖКТ, дефицит витаминов и микроэлементов, патологии эндокринной системы, грибок или себорейный дерматит.

Помимо этого, доктор заверила, что нередко на появление перхоти влияют курение, нездоровое питание и затяжной стресс. В связи с этим героиня материала порекомендовала россиянам незамедлительно обращаться к медикам, чтобы решить данную проблему.

Удалова подчеркнула, что она составляет для каждого пациента персональный план, который может включать прием медикаментов, лечение сопутствующих заболеваний, криомассаж, мезотерапию, плазмотерапию, а также подбор средств по уходу за волосами и рекомендации по питанию.

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