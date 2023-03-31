Как похудеть раз и навсегда: 4 совета от диетологов

Принято считать, что спорт и диета — самые эффективные способы похудения, но что делать, если вес возвращается снова и снова? Диетологи поделились с «Клопс» некоторыми советами.
Старайтесь употреблять белковую пищу и включать в рацион овощи. Это позволит уменьшить количество потребляемых калорий и поспособствует похудению.
Сократите количество пищи, которую вы едите, и уменьшите размер порций, это поможет снизить число калорий. По этой же причине следует отказаться от алкоголя — его употребление отрицательно влияет на фигуру.
Пейте больше жидкости. Это позволит быстрее насытиться и вывести токсины из организма. Употребление воды также благотворно скажется на общем состояния здоровья.
Стресс может способствовать набору веса: из-за него увеличивается уровень такого гармона, как кортизол. Старайтесь меньше переживать.
По словам специалистов, эти советы — не панацея, однако соблюдение простых рекомендаций позволит в конце концов сбросить лишний вес.