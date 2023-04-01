$76.45+0.1482.39-0.75

Что будет, если выпивать на ночь стакан молока: два неожиданных эффекта

Гастроэнтеролог, заместитель главного врача Клинического госпиталя на Яузе Екатерина Мельникова объяснила, какие два эффекта - неожиданные для многих - могут наблюдаться, если пить незадолго до сна молоко.

Что будет, если выпивать на ночь стакан молока
© Российская Газета

За счет большого количества триптофана в составе молоко способствует более быстрому засыпанию и в целом улучшает сон. Но подходит такой способ нормализовать ночной отдых не всем.

"У многих людей после 25 лет начинает вырабатываться так называемая лактазная недостаточность, которая не дает хорошо и быстро переварить молоко", - предупредила врач в интервью "Газете.Ru".

В результате после его употребления могут появиться вздутие, метеоризм и таким образом нарушится весь эффект для сна, которого пытается добиться человек.

Кстати, тем, кому противопоказано молоко, стоит обратить внимание на бананы - в них также много триптофана, а еще калия и магния. Состав продукта помогает расслабить мышцы и быстрее уснуть.

"Используя продукты для лучшего засыпания, надо учитывать и скорость их усвоения", - уточнила Екатерина Мельникова, добавив, что миндаль, красная рыба или горох (все эти продукты богаты триптофаном) не подойдут в качестве позднего перекуса, так как долго перевариваются.

Специалист предостерегла от употребления на ночь алкоголя - спиртные напитки разве что обеспечивают "нездоровый, некачественный сон".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий