Что будет, если выпивать на ночь стакан молока

Гастроэнтеролог, заместитель главного врача Клинического госпиталя на Яузе Екатерина Мельникова объяснила, какие два эффекта - неожиданные для многих - могут наблюдаться, если пить незадолго до сна молоко.

© Российская Газета

За счет большого количества триптофана в составе молоко способствует более быстрому засыпанию и в целом улучшает сон. Но подходит такой способ нормализовать ночной отдых не всем.

"У многих людей после 25 лет начинает вырабатываться так называемая лактазная недостаточность, которая не дает хорошо и быстро переварить молоко", - предупредила врач в интервью "Газете.Ru".

В результате после его употребления могут появиться вздутие, метеоризм и таким образом нарушится весь эффект для сна, которого пытается добиться человек.

Кстати, тем, кому противопоказано молоко, стоит обратить внимание на бананы - в них также много триптофана, а еще калия и магния. Состав продукта помогает расслабить мышцы и быстрее уснуть.

"Используя продукты для лучшего засыпания, надо учитывать и скорость их усвоения", - уточнила Екатерина Мельникова, добавив, что миндаль, красная рыба или горох (все эти продукты богаты триптофаном) не подойдут в качестве позднего перекуса, так как долго перевариваются.