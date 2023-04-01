Врач рассказала, почему пояс для похудения не помогает

Кто не хочет быстро и без лишних заморочек сбросить лишние кило? Только те, у кого их нет. На стремлении к стройности уже много лет играют маркетологи, впаривая людям такой интересный предмет, как пояс для похудения.
Сегодня на рынке много разновидностей таких поясов. Вот только помогают ли они действительно сбросить вес? Объяснила врач-диетолог Наталья Круглова.
В зависимости от принципа действия пояса для похудения делятся на пять видов. Бывает неопреновый пояс для похудения. Он сделан из синтетического каучука, который усиливает потоотделение во время физической активности. После тренировки в таком поясе весы правда могут показать меньшую цифру. Только теряете вы не жировые отложения, а воду. Так что не удивляйтесь, что на следующий день ваши кило снова к вам вернутся.
Пояс для похудения с вибрацией обладает массажными свойствами. В него встроены специальные валики, которые вращаются за счёт электричества или аккумулятора. Прибор может улучшить лимфоток в области живота и за счёт этого улучшить пищеварение. А вот научных доказательств, что он ещё и вес снижает, нет.
Пояса с миостимуляцией посылают электрические импульсы в брюшную полость и заставляют мышцы живота сокращаться. Он действительно может привести мышцы в тонус. Но вес вы не потеряете. А при ожирении электрический сигнал просто не проникнет через слои жира.
Есть также пояса с эффектом сауны. Они генерируют инфракрасные лучи, повышающие температуру участка тела, к которой прилегает пояс. От такого пояса вы точно вспотеете, а вот жировые клетки растопить невозможно.
И ещё существует компрессионный пояс. Он временно перераспределяет жир и кожу вокруг живота. Талия временно становится меньше, но количество жировой ткани не уменьшается.
Словом, вывод неутешительный для тех, кто ищет короткий путь к стройности. Его нет, а помогут только изменение образа жизни, сочетание полноценного питания и регулярных тренировок, отметила Круглова. Более того пояс для похудения может быть опасным.
От него могут появиться проблемы с кожей, ожоги, нарушиться работа внутренних органов, а также есть риск пострадать от обезвоживания. Навсегда забыть про пояс для похудения врач посоветовала людям с заболеваниями кожи и раздражительной кожей, сердечникам, людям с геморроем и варикозом. Такие пояса нельзя использовать при гинекологических заболеваниях, эпилепсии, онкологии и во время беременности, сказала эксперт изданию «Доктор Питер».
Иногда бывает так, что убиваешься в спортзале и ешь только правильную еду, а на весах одна и та же цифра. Если килограммы, судя по данным взвешиваний, не спешат покидать худеющее тело, это может говорит об отёке мышц. Врач объяснила , как понять, что вы худеете, если по весам этого не скажешь.