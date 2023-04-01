Врач рассказала, почему пояс для похудения не помогает

Кто не хочет быстро и без лишних заморочек сбросить лишние кило? Только те, у кого их нет. На стремлении к стройности уже много лет играют маркетологи, впаривая людям такой интересный предмет, как пояс для похудения.

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Сегодня на рынке много разновидностей таких поясов. Вот только помогают ли они действительно сбросить вес? Объяснила врач-диетолог Наталья Круглова.

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В зависимости от принципа действия пояса для похудения делятся на пять видов. Бывает неопреновый пояс для похудения. Он сделан из синтетического каучука, который усиливает потоотделение во время физической активности. После тренировки в таком поясе весы правда могут показать меньшую цифру. Только теряете вы не жировые отложения, а воду. Так что не удивляйтесь, что на следующий день ваши кило снова к вам вернутся.

Пояс для похудения с вибрацией обладает массажными свойствами. В него встроены специальные валики, которые вращаются за счёт электричества или аккумулятора. Прибор может улучшить лимфоток в области живота и за счёт этого улучшить пищеварение. А вот научных доказательств, что он ещё и вес снижает, нет.

Пояса с миостимуляцией посылают электрические импульсы в брюшную полость и заставляют мышцы живота сокращаться. Он действительно может привести мышцы в тонус. Но вес вы не потеряете. А при ожирении электрический сигнал просто не проникнет через слои жира.

Есть также пояса с эффектом сауны. Они генерируют инфракрасные лучи, повышающие температуру участка тела, к которой прилегает пояс. От такого пояса вы точно вспотеете, а вот жировые клетки растопить невозможно.

И ещё существует компрессионный пояс. Он временно перераспределяет жир и кожу вокруг живота. Талия временно становится меньше, но количество жировой ткани не уменьшается.

Словом, вывод неутешительный для тех, кто ищет короткий путь к стройности. Его нет, а помогут только изменение образа жизни, сочетание полноценного питания и регулярных тренировок, отметила Круглова. Более того пояс для похудения может быть опасным.

От него могут появиться проблемы с кожей, ожоги, нарушиться работа внутренних органов, а также есть риск пострадать от обезвоживания. Навсегда забыть про пояс для похудения врач посоветовала людям с заболеваниями кожи и раздражительной кожей, сердечникам, людям с геморроем и варикозом. Такие пояса нельзя использовать при гинекологических заболеваниях, эпилепсии, онкологии и во время беременности, сказала эксперт изданию «Доктор Питер».