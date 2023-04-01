Онколог предупредил о смертельной болезни из-за противозачаточных таблеток

Женщинам после 35 лет следует отказаться от приема оральных контрацептивов из-за риска развития смертельного заболевания, предупредил врач онколог-маммолог Дмитрий Красножон.

Вероятность появления рака молочной железы достигает максимума в 50-60 лет. Заместительная гормональная терапия после менопаузы снижает риск остеопороза, но увеличивает риск рака груди. Поэтому уже после 35 лет женщинам лучше отказаться от приема противозачаточных таблеток, отметил врач.