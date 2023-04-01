Онколог предупредил о смертельной болезни из-за противозачаточных таблеток

Женщинам после 35 лет следует отказаться от приема оральных контрацептивов из-за риска развития смертельного заболевания, предупредил врач онколог-маммолог Дмитрий Красножон.
Вероятность появления рака молочной железы достигает максимума в 50-60 лет. Заместительная гормональная терапия после менопаузы снижает риск остеопороза, но увеличивает риск рака груди. Поэтому уже после 35 лет женщинам лучше отказаться от приема противозачаточных таблеток, отметил врач.
«Исключением могут стать пациентки с эндометриозом, синдромом поликистозных яичников и другими заболеваниями, при которых прием гормональных контрацептивов необходим в лечебных целях», — рассказал онколог «Газете.ru».
Отказ оральных контрацептивов может быть нежелателен при вероятности развития рака яичников. Поэтому важно тщательно подойти к взвешиванию баланса риска и пользы, подчеркнул специалист.