Диетолог — о похудении, дневнике питания и подготовке к лету

— В день тренировки или накануне в рационе должна быть белковая пища. Через два часа после тренировки вы можете поесть сложные углеводы: нежирные и несладкие каши или крупы. Через четыре — шесть часов можно съесть мясные или рыбные продукты, но не солёные. Если вы только приступаете к тренировкам, то начинать надо с самого простого — с ходьбы. Можно ходить на дорожке, но лучше всего на улице, только нужна правильная обувь. Чем больше вес, тем медленнее надо ходить, но дольше, а жиросжигание у таких пациентов гораздо выше. Можно перестать ездить на общественном транспорте. Если вы вышли из метро и до работы две-три остановки, то пройдите их пешком. Начинать надо с этого, а потом могут быть плавание, калланетика, йога. Только когда ваши связки и мышцы будут в тонусе, можно начинать силовые тренировки.