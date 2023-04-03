Психиатр рассказал, сколько калорий сжигается от смеха

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк заявил, что час смеха может помочь сжечь до 350 килокалорий, пишет "РИА Новости".
По словам врача, при смехе активизируется работа порядка 80 мышц. А целый час смеха сжигает до 350 килокалорий. В это время у человека изменяется тип дыхания, происходит увеличение кислородного обмена в мозге, органах и тканях, уходят застойные явления в легких.
Согласно результатам международных медицинских исследований, оптимисты значительно реже страдают вирусными заболеваниями. Также они лучше заботятся о своем здоровье, ведут активный образ жизни и отказываются от вредных привычек, что делает их устойчивее к разного рода болезням.
Помимо этого, у положительно настроенных пациентов, которые восстанавливаются после травм и операций, реабилитация проходит быстрее и легче.
Врач пояснил, что это связано с выделением гормона радости — серотонина, который является природным обезболивающим. У пессимистов преобладает гормон стресса — кортизол. Он может усиливать болевые ощущения и становиться триггером развития заболеваний.
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