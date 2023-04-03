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36 минут назад

Психиатр рассказал, сколько калорий сжигается от смеха

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Главный психиатр Москвы Георгий Костюк заявил, что час смеха может помочь сжечь до 350 килокалорий, пишет "РИА Новости".

Психиатр рассказал, сколько калорий сжигается от смеха
Фото: СОВАСОВА

По словам врача, при смехе активизируется работа порядка 80 мышц. А целый час смеха сжигает до 350 килокалорий. В это время у человека изменяется тип дыхания, происходит увеличение кислородного обмена в мозге, органах и тканях, уходят застойные явления в легких.

Согласно результатам международных медицинских исследований, оптимисты значительно реже страдают вирусными заболеваниями. Также они лучше заботятся о своем здоровье, ведут активный образ жизни и отказываются от вредных привычек, что делает их устойчивее к разного рода болезням.

Помимо этого, у положительно настроенных пациентов, которые восстанавливаются после травм и операций, реабилитация проходит быстрее и легче.

Врач пояснил, что это связано с выделением гормона радости — серотонина, который является природным обезболивающим. У пессимистов преобладает гормон стресса — кортизол. Он может усиливать болевые ощущения и становиться триггером развития заболеваний.

Какие дешевые продукты могут стать бомбой замедленного действия, а также по какой причине на прилавках появляются товары со скидкой, рассказала врач диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова.

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