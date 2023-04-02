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1 час назад

Онколог Самойленко заявил об опасности сухих шампуней с бензолом

Газета.Ruиещё 7

Старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России Игорь Самойленко заявил РИА Новости, что сухие шампуни с бензолом способны повышать риск развития рака.

Онколог заявил об опасности сухих шампуней с бензолом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Бензол может вызывать разные виды опухолей <…> это канцероген широкого спектра действия», — отметил Самойленко.

Если на упаковке сухого шампуня в составе есть бензол, то лучше минимизировать его использование или отказаться вовсе, подчеркнул врач.

По словам онколога, осенью прошлого года в США были изъяты из оборота ряд сухих шампуней с бензолом.

Самойленко добавил, что в жидких шампунях бензол не используется, поэтому они более безопасны.

Ранее главный врач сети клиник Esthetic Clinic Татьяна Бедаева посоветовала переходить весной на новый шампунь.

Здоровье,Минздрав РФ,
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