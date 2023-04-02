Онколог заявил об опасности сухих шампуней с бензолом

Старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России Игорь Самойленко заявил РИА Новости, что сухие шампуни с бензолом способны повышать риск развития рака.
«Бензол может вызывать разные виды опухолей <…> это канцероген широкого спектра действия», — отметил Самойленко.
Если на упаковке сухого шампуня в составе есть бензол, то лучше минимизировать его использование или отказаться вовсе, подчеркнул врач.
По словам онколога, осенью прошлого года в США были изъяты из оборота ряд сухих шампуней с бензолом.
Самойленко добавил, что в жидких шампунях бензол не используется, поэтому они более безопасны.
Ранее главный врач сети клиник Esthetic Clinic Татьяна Бедаева посоветовала переходить весной на новый шампунь.