Нутрициолог призвала включить в рацион спаржу и капусту

Человеку в весенний период необходимы витамины, которые можно получить из спаржи и белокочанной капусты. Об этом рассказала нутрициолог Радна Тихонова в беседе с Life.ru.
Эксперт пояснила, что спаржа богата калием, витаминами К и А, которые поддерживают здоровье кожи, глаз и иммунной системы. Спаржа отлично подойдет людям, страдающим от высокого артериального давления и отеков, поскольку ее употребление благосклонно сказывается на работе почек.
С приходом весны не стоит забывать и о белокочанной капусте, отметила специалист по питанию. По словам Тихоновой, в этом продукте есть витамины, положительно влияющие на свертываемость крови и синтез белка. А молодая капуста, добавила нутрициолог, содержит обильное количество S-метилметионина, который регулирует слизистую желудка.