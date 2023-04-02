Нутрициолог призвала включить в рацион спаржу и капусту

Человеку в весенний период необходимы витамины, которые можно получить из спаржи и белокочанной капусты. Об этом рассказала нутрициолог Радна Тихонова в беседе с Life.ru.

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Эксперт пояснила, что спаржа богата калием, витаминами К и А, которые поддерживают здоровье кожи, глаз и иммунной системы. Спаржа отлично подойдет людям, страдающим от высокого артериального давления и отеков, поскольку ее употребление благосклонно сказывается на работе почек.