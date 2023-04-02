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44 минуты назад

Нутрициолог Тихонова призвала включить в апрельский рацион спаржу и белокочанную капусту

Слово и Дело

Человеку в весенний период необходимы витамины, которые можно получить из спаржи и белокочанной капусты. Об этом рассказала нутрициолог Радна Тихонова в беседе с Life.ru.

Нутрициолог призвала включить в рацион спаржу и капусту
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Эксперт пояснила, что спаржа богата калием, витаминами К и А, которые поддерживают здоровье кожи, глаз и иммунной системы. Спаржа отлично подойдет людям, страдающим от высокого артериального давления и отеков, поскольку ее употребление благосклонно сказывается на работе почек.

С приходом весны не стоит забывать и о белокочанной капусте, отметила специалист по питанию. По словам Тихоновой, в этом продукте есть витамины, положительно влияющие на свертываемость крови и синтез белка. А молодая капуста, добавила нутрициолог, содержит обильное количество S-метилметионина, который регулирует слизистую желудка.

Здоровье,
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