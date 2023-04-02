$76.45+0.1482.39-0.75
47 минут назад

Что поможет женщинам сбросить лишний вес

Волгоградская правда

Датские ученые назвали два простых способа, которые позволят снизить индекс массы тела и привести себя в форму.

Что поможет женщинам сбросить лишний вес
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Исследователи из Копенгагенского университета пришли к выводу, что осознанное питание и танцевальная йога благотворно влияют на женский организм. Для этого они изучили показатели здоровья 39 женщин в возрасте до 65 лет. Ранее им всем диагностировали ожирение.

Испытуемых разделили на 4 группы. Первая группа регулярно ходила на занятия по танцевальной йоге, а вторая изучала основы осознанного питания. Участницы из третьей группы совмещали оба занятия. Остальные испытуемые не меняли свой образ жизни.

Оказалось, что за 2 месяца женщины из первой и второй групп похудели на 1,3 кг и 3 кг соответственно. Представительницы третьей группы избавились от 1,8 кг.

Подробные итоги исследования были опубликованы в научном издании Nutrients.

Авторы работы добавили, что у всех участниц исследования нормализовалось кровяное давление и улучшилось качество жизни.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий