Что поможет женщинам сбросить лишний вес

Датские ученые назвали два простых способа, которые позволят снизить индекс массы тела и привести себя в форму.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Исследователи из Копенгагенского университета пришли к выводу, что осознанное питание и танцевальная йога благотворно влияют на женский организм. Для этого они изучили показатели здоровья 39 женщин в возрасте до 65 лет. Ранее им всем диагностировали ожирение.

Испытуемых разделили на 4 группы. Первая группа регулярно ходила на занятия по танцевальной йоге, а вторая изучала основы осознанного питания. Участницы из третьей группы совмещали оба занятия. Остальные испытуемые не меняли свой образ жизни.

Оказалось, что за 2 месяца женщины из первой и второй групп похудели на 1,3 кг и 3 кг соответственно. Представительницы третьей группы избавились от 1,8 кг.

Подробные итоги исследования были опубликованы в научном издании Nutrients.