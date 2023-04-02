3 вещества, которые сохранят молодость и продлят жизнь

Здоровое питание включает в себя овощи, фрукты, бобовые, орехи. Благодаря компонентам, которые содержатся в этих продуктах, можно увеличить продолжительность жизни и поддержать здоровье в целом.

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Известно, что средиземноморская диета, в состав которой входит много оливкового масла, цельнозерновых, свежих фруктов и овощей, обеспечивает долголетие.

При этом, по словам старшего диетолога из Holland and Barrett Александра Томпсона, определённые питательные вещества могут омолаживать и поддерживать здоровье с возрастом. Всего их три.

Витамин С. Этот витамин оказывает на организм антиоксидантное действие. То есть он нейтрализует ущерб, который наносят свободные радикалы. Считается, что в больших количествах свободные радикалы вызывают повреждение клеток, повышают риск развития некоторых болезненных состояний, ускоряют старение. В день взрослым нужно получать как минимум 80 мг витамина С. В идеале же люди должны стремиться употреблять не менее пяти порций овощей и фруктов в день.

Витамин D. При низком уровне этого витамина повышается риск преждевременной смерти. Большинству людей достаточно будет в день получать 10-25 мкг (400-100 международных единиц) этого витамина. Взрослым необходимо в сутки 10 мкг витамина D, то есть 400 международных единиц.

Белок. Благодаря получению достаточного количества белка можно замедлить метаболическое старение, а это будет способствовать долголетию. Причём наибольшее влияние на продолжительность жизни оказывает замена части животного белка (особенно переработанного и красного мяса) - растительным. Также исследования показали, что при увеличении потребления белка в среднем и пожилом возрасте можно поддерживать мышечную массу. British Heart Foundation отмечает, что большинство взрослых должны в сутки получать примерно 0,75 г белка на 1 кг массы тела.