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1 час назад

Пять "полезных" привычек, которые на самом деле вредят здоровью

Ferra.ru

Многие считают, что эти пять привычек полезны для здоровья. Но в действительности всё наоборот.

Пять "полезных" привычек, которые на самом деле вредят здоровью
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Вот чего вам не стоит делать, даже если кажется на первый взгляд, что это укрепляет здоровье.
  1. Носить тесную одежду. Если вы постоянно будете носить такую одежду, то это плохо скажется на вашем кровообращении. Лучше всего для равномерного распределения кровотока в организме покупать более удобные и свободные вещи.
  2. Постоянно ездить на велосипеде. Если так делать без перерывов, то у вас возникнут мышечные расстройства.
  3. Использовать жидкость для полоскания рта. Иногда она может привести к раздражению горла, полости рта. Помимо этого, из-за сухости во рту у вас возникнут проблемы с нёбом, галитоз (то есть неприятный запах изо рта).
  4. Употреблять в чистом виде шпинат. Этот продукт - хороший источник витаминов и минералов. Но если переборщить с его количеством, то из-за кислоты оксалата в организме будет хуже усваиваться кальций. Лучше употребляйте шпинат вместе с йогуртом (в котором много кальция).
  5. Есть слишком много фасоли. В этом случае из-за фитиновой кислоты у вас снизится усвоение кальция.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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