Тренер назвал секрет «походки самурая» для здоровья спины

Фитнес-эксперт Денис Соломин назвал секрет упражнения «походка самурая» для здоровья спины. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Тренер рассказал, что упражнение полезно для силы и гибкости ног. Оно улучшает подвижность коленных, голеностопных и тазобедренных суставов, а также развивает силу мышц. Для его выполнения нужно сесть на колени и двигаться вперед, привставая на одно колено.

Соломин обратил внимание на то, что при его выполнении необходимо следить за впереди стоящей ногой: стопа и бедро должны двигаться в одной плоскости. То есть стопа не должна разворачиваться в период между отрывом пятки и касанием коленом пола. А задняя нога в момент разворота бедра наружу не должна сильно разворачивать таз.