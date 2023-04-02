Как оправиться от плохого ночного сна

Плохой сон безусловно влияет на нашу продуктивность в течение дня. После трудной ночи тяжело сосредоточиться на работе. Что же с этим делать?
Исследования показывают, что в дни с хорошим сном по сравнению с плохим (т. е. с более высоким качеством или продолжительностью сна) сотрудники лучше справляются со своими основными рабочими задачами, более вовлечены в работу и с большей вероятностью поддерживают коллег.
Как отмечает автор Science Alert, сон особенно важен для когнитивных навыков более высокого уровня, которые мы используем для контроля и координации своих мыслей и поведения. Жизненно важным когнитивным навыком, который особенно зависит от хорошего сна, является самоконтроль или сила воли. Что же делать, если вы всё-таки не выспались? Издание даёт несколько советов:
Если можно, избегайте рабочих задач, требующих силы воли. Вместо этого работайте над простыми задачами, не требующими много размышлений или внимания.
Не зацикливайтесь на мысли о том, как ваше умственное состояние зависит от физического. Согласно исследованиям, сотрудники, которые считают, что сила воли зависит от неограниченных ресурсов, лучше работают в дни, когда им не хватает сна.
В те дни, когда вы плохо выспались, следует полностью исключают необходимость проявления силы воли. Это может помочь вам быть более продуктивными и выполнять свои рабочие задачи.
Положительные эмоции могут помочь восстановить нашу умственную энергию. Не бойтесь ненадолго отвлечься на забавный ролик.