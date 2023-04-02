$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Как оправиться от плохого ночного сна

Ferra.ru

Плохой сон безусловно влияет на нашу продуктивность в течение дня. После трудной ночи тяжело сосредоточиться на работе. Что же с этим делать?

Как оправиться от плохого ночного сна
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследования показывают, что в дни с хорошим сном по сравнению с плохим (т. е. с более высоким качеством или продолжительностью сна) сотрудники лучше справляются со своими основными рабочими задачами, более вовлечены в работу и с большей вероятностью поддерживают коллег.

Как отмечает автор Science Alert, сон особенно важен для когнитивных навыков более высокого уровня, которые мы используем для контроля и координации своих мыслей и поведения. Жизненно важным когнитивным навыком, который особенно зависит от хорошего сна, является самоконтроль или сила воли. Что же делать, если вы всё-таки не выспались? Издание даёт несколько советов:

1. Подходите к задачам, над которыми работаете, стратегически.

Если можно, избегайте рабочих задач, требующих силы воли. Вместо этого работайте над простыми задачами, не требующими много размышлений или внимания.

2. Переосмыслите свое мышление.

Не зацикливайтесь на мысли о том, как ваше умственное состояние зависит от физического. Согласно исследованиям, сотрудники, которые считают, что сила воли зависит от неограниченных ресурсов, лучше работают в дни, когда им не хватает сна.

3. Если вы не можете изменить себя, измените ситуацию.

В те дни, когда вы плохо выспались, следует полностью исключают необходимость проявления силы воли. Это может помочь вам быть более продуктивными и выполнять свои рабочие задачи.

4. Посмотрите смешное видео.

Положительные эмоции могут помочь восстановить нашу умственную энергию. Не бойтесь ненадолго отвлечься на забавный ролик.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий