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Эндокринолог перечислила противопоказания к популярным диетам

Противопоказания к популярным диетам перечислила в своем Telegram-канале известный врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она отметила, что любая диета точно не подходит человеку, если он постоянно хочет есть, поддается перепадам настроения и получил проблемы с кожей от ограничений в питании.

Эндокринолог перечислила противопоказания к популярным диетам
© Мослента

По ее словам, популярная сейчас кетодиета (в основе которой переизбыток жиров и белка и недостаток углеводов) не подойдет людям, которые еще до перехода на такое питание замечали, что после употребления жирной пищи колет правый бок или возникает тяжесть в животе, изжога, тошнота, ухудшение самочувствия, расстройство стула.

Диета Дюкана, по словам доктора, противопоказана при камнях в почках или в желчном пузыре, а также при проблемах с ЖКТ. Арбузная диета (когда за целый день человек съедает 2-3 килограмма арбузной мякоти), наиболее безопасна, особенно как разгрузочный день, отметила Павлова. Однако если сидеть на таком питании неделю, то может потеряться мышечная масса и накопиться жировая ткань.

Кефирная диета не подойдет тем, у кого от кисломолочных продуктов «бурчит» в животе. Такая реакция указывает на избыточное газообразование и раздутие кишечника. А если пить кефир на ночь, то можно существенно ухудшить углеводный обмен, добавила эндокринолог.

Резюмируя, специалист подчеркнула, что любые диеты краткосрочны и питаться по такому принципу всю жизнь невозможно. Она порекомендовала не пытаться их соблюдать тем, для кого сложно держать такое питание.

Ранее способы удерживать низкий вес раскрыла певица Глюкоза. Она отметила, что питается маленькими порциями, носит здоровые перекусы с собой, редко ест лактозу и глютен.

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