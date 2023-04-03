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37 минут назад

Продукт — провокатор: диетолог Соломатина объяснила, как распознать вызывающую аллергию еду

Вечерняя Москва

Существует целый ряд продуктов, которые вредно есть аллергикам. Чтобы выяснить, какие конкретно провоцируют появление симптомов, необходимо воспользоваться специальными методиками. Подробнее об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Диетолог объяснила, как распознать вызывающую аллергию еду
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как выявить аллергенные продукты

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Как отметила эксперт, в каждом случае аллергия может возникать в отношении разных продуктов.

"Аллергия всегда возникает на конкретные продукты. Кто-то не переносит яйца, кто-то — клубнику, так как она красная, и вместе с ней все красно-оранжевые фрукты и овощи. Кто-то не переносит молоко, особенно коровье, у кого-то аллергия на икру или даже на все морепродукты. У кого-то может быть на мед и орехи, редко встречается аллергия на горчицу", — перечислила врач.

Существуют специальные методики, позволяющие выявить аллерген. Для этого в рацион человека вводятся разные продукты и отслеживается реакция, пояснила Соломатина.

В первую очередь оценивается реакция именно на самые распространенные аллергены, уточнила врач.

"Если непонятно, в чем причина, в рацион добавляются арахис, яйца, красные продукты, мед, шоколад, морепродукты, выпечка, продукты с большим количеством красителей и консервантов — наиболее вероятные аллергены. Все то, что не вызывает реакции, есть можно. Например, если есть аллергия на лактозу, то кисломолочные продукты человек есть может, а вот цельное молоко ему противопоказано", — объяснила Соломатина.

Какие бывают проявления и виды аллергии

Аллергия может проявляться по-разному, подчеркнула диетолог. Возможно появление крапивницы, экземы или выделений слизи (например, насморка, кашля, слезотечения и т. д.). Иногда возможен отек Квинке, когда перекрываются дыхательные пути и тогда человек может умереть, предупредила врач.

Причины аллергии на еду бывают разными, заметила специалист.

"У кого-то аллергия может не проявляться. Если аллергия истинная, о ней люди обычно знают, потому что проблемы начинаются с детства. Если аллергия не истинная, она может возникнуть просто потому, что человек съел слишком много какого-то продукта. Например, в случае с аллергией на лактозу, если человек добавит молоко в кофе, все пройдет нормально. А вот чашка молока может спровоцировать последствия", — объяснила Соломатина.

Истинная аллергия практически неизлечима (например, непереносимость лактозы или глютена), уверена специалист. Если аллергия проходит в легкой форме, то просто исключаются аллергенные продукты. Иногда таких продуктов убирается сразу большое количество.

Тем не менее возможны варианты аллергии, которые не имеют отношения к еде, подчеркнула диетолог.

"Часто аллергия бывает связана с психосоматическими проблемами. Например, человек что-то съел в момент стресса. Сам продукт при этом никакой реакции не вызывает, однако из-за ассоциаций с этим продуктом возникает аллергия. В этом случае лечить должен психолог или психотерапевт", — заключила Соломатина.

Здоровье,Елена Соломатина,
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