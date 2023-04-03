Диетолог объяснила, как распознать вызывающую аллергию еду

"У кого-то аллергия может не проявляться. Если аллергия истинная, о ней люди обычно знают, потому что проблемы начинаются с детства. Если аллергия не истинная, она может возникнуть просто потому, что человек съел слишком много какого-то продукта. Например, в случае с аллергией на лактозу, если человек добавит молоко в кофе, все пройдет нормально. А вот чашка молока может спровоцировать последствия", — объяснила Соломатина.