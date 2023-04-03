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38 минут назад

Гинеколог предупредила об опасности зачатия в состоянии алкогольного опьянения

Мослента

Об опасности зачатия ребенка в состоянии алкогольного опьянения предупредила в интервью «Мосленте» врач превентивной медицины, гинеколог, блогер Мадина Мусичова. Она заявила о связи секса с нетрезвым партнером и риска внематочной беременности.

Чем опасносто зачатие в состоянии алкогольного опьянения
Фото: МослентаМослента

«Алкоголь снижает активность сперматозоидов. В процессе распада частички алкоголя проникают в семенную жидкость, изменяя ее структуру. "Искалеченный" сперматозоид становится не способным к зачатию», — Мадина Мусичова.

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Если алкоголь употреблять постоянно, то, по словам эксперта, нездоровых сперматозоидов становится слишком много. Когда больной сперматозоид с генетическими изменениями попадает в яйцеклетку, возрастает риск родить ребенка с патологиями. Абсолютно новые, здоровые сперматозоиды созревают только спустя три месяца после отказа от алкоголя, подчеркнула Мусичова.

На женский организм алкоголь влияет также негативно: увеличивает количество «холостых» циклов, в которых зачатие не может произойти. Кроме того, репродуктивная функция женщины угасает, что может привести к бесплодию.

«Что же касается зачатия в состоянии алкогольного опьянения, здесь многое зависит от мужчины. Дело в том, что яйцеклетка созревает раньше, и если женщина какой-то период не употребляла алкоголь, то один или даже два бокала вина в особенный вечер не окажут существенного влияния на плод. С мужчинами же не все так однозначно: алкоголь в моменте проникает в семенную жидкость»

Гинеколог пояснила, что зачатие от пьяного партнера может закончиться внематочной беременностью или отслойкой плодного яйца.

Основные последствия, к которым может привести "пьяное" зачатие, — рождение ребенка с заячьей губой или волчьей пастью, обусловленное мутацией определенных генов, а также развитие у плода порока сердца. Кроме того, родители могут столкнуться с психическими аномалиями и физическими пороками ребенка, если мать злоупотребляла алкоголем во время беременности.

Мусичова добавила, что особенно критично употребление алкоголя будущей матерью в первый триместр, когда формируются органы и все системы малыша. Однако если речь не идет о хроническом алкоголизме, сильно беспокоиться не стоит. Скорее всего, организм здоровой мамы защитит плод от негативного воздействия спиртного.

«При систематическом употреблении алкоголя во время беременности мать подвергает большой опасности здоровье малыша. И даже если сразу после рождения никаких патологий не будет выявлено, не факт, что они не всплывут потом. Речь идет о нарушениях слуха, зрения, проблемах с концентрацией внимания, задержке в развитии, эмоциональной нестабильности»

В заключение специалист порекомендовала отказаться от употребления алкоголя на весь период подготовки к зачатию и последующего вынашивания.

Ранее сообщалось, что женщину с редкой формой внематочной беременности спасли врачи в подмосковном Ногинске. 35-летняя пациентка была экстренно прооперирована.

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