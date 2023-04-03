Врач объяснила вред отказа от еды после шести вечера

Главное, как многие считают, правило стройной фигуры – не есть после шести. А некоторые вообще предпочитают ужин «отдать врагу». Однако, длительные промежутки между приёмами пищи – опасны для организма. Врач объяснила почему.

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На вопрос ответила врач-диетолог Анна Белоусова. В интервью радио «Спутник» она рассказала, что, если организм не будет получать пищу в течение 12 часов и дольше, то начнутся нежелательные колебания уровня глюкозы в крови. Это неблагоприятное состояние, потому что глюкоза – это главный питательный элемент для многих клеток нашего организма, прежде всего – для клеток головного мозга. Резкие колебания глюкозы на первом этапе могут привести к нарушениям настроения, а далее могут произойти органические изменения. Поэтому длительный периодов «голодной крови» допускать нельзя.

Диетолог рекомендует не отказываться от еды после шести, как делают многие худеющие люди.