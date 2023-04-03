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1 час назад

Врач объяснила вред отказа от еды после шести вечера

Сибмеда

Главное, как многие считают, правило стройной фигуры – не есть после шести. А некоторые вообще предпочитают ужин «отдать врагу». Однако, длительные промежутки между приёмами пищи – опасны для организма. Врач объяснила почему.

Врач объяснила вред отказа от еды после шести вечера
Фото: СибмедаСибмеда

На вопрос ответила врач-диетолог Анна Белоусова. В интервью радио «Спутник» она рассказала, что, если организм не будет получать пищу в течение 12 часов и дольше, то начнутся нежелательные колебания уровня глюкозы в крови. Это неблагоприятное состояние, потому что глюкоза – это главный питательный элемент для многих клеток нашего организма, прежде всего – для клеток головного мозга. Резкие колебания глюкозы на первом этапе могут привести к нарушениям настроения, а далее могут произойти органические изменения. Поэтому длительный периодов «голодной крови» допускать нельзя.

Диетолог рекомендует не отказываться от еды после шести, как делают многие худеющие люди.

Если последний приём пищи запланировать на шесть, и даже сделать ранний завтрак в 6 утра – всё равно промежуток между приёмами пищи будет 12 часов. Это очень длительный период «голодной крови». Есть после шести часов можно и нужно – рекомендует диетолог – только следует обратить внимание на рацион. Предпочесть в вечерние часы стоит лёгкую, некалорийную пищу комнатной температуры, например, творог.

Здоровье,
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