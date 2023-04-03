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1 час назад

Женский чекап: какие обследования стоит пройти весной

WomanHit.ru

Самое время заняться собой!

Женский чекап: какие обследования стоит пройти весной
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Женский организм требует постоянной поддержки со стороны хозяйки, причем не только весной. Однако это время наиболее подходящее, чтобы заняться собой перед грядущим летним отпуском. Мы собрали основные обследования, с которых стоит начать проверку своего организма после зимы.

Общий анализ крови

Данный анализ является основным, помогает оценить общее состояние организма и выявить воспаления, если таковые имеются. В целом, с этого анализа начинается любое обследование организма. Даже если вас ничего не беспокоит, стоит послушать своего терапевта и сдать кровь. Если специалист не будет уверен, что все отлично, вас отправят на биохимию, что является расширенным тестом.

Обследование у гинеколога

Главный женский врач обязан увидеть вас хотя бы раз в год. Рак шейки матки и груди — одни из самых частых заболеваний, которые легко запустить без ежегодного чекапа. Врач назначит необходимые анализы и осмотрит вас, этому сопротивляться также не стоит, ведь ваше хорошее самочувствие не означает, что все процессы в организме протекают отлично. Особенно важно показаться гинекологу женщинам, которые уже долгое время принимают КОК — не забывайте, что при приеме гормональных препаратов стоит регулярно посещать своего врача.

Анализ на витамин Д

Если вы не проживаете в южных регионах, скорее всего, вы страдаете от недостатка этого витамина, а он невероятно важен. Витамин Д влияет на многие функции в организме, многие специалисты уверены, что его резкий дефицит может спровоцировать остеопороз, а также низкий уровень витамина Д может являться сигналом к тому, что вы предрасположены к туберкулезу. Риски значительно повышаются.

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