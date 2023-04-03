Женский чекап: какие обследования стоит пройти весной

Самое время заняться собой!
Женский организм требует постоянной поддержки со стороны хозяйки, причем не только весной. Однако это время наиболее подходящее, чтобы заняться собой перед грядущим летним отпуском. Мы собрали основные обследования, с которых стоит начать проверку своего организма после зимы.
Данный анализ является основным, помогает оценить общее состояние организма и выявить воспаления, если таковые имеются. В целом, с этого анализа начинается любое обследование организма. Даже если вас ничего не беспокоит, стоит послушать своего терапевта и сдать кровь. Если специалист не будет уверен, что все отлично, вас отправят на биохимию, что является расширенным тестом.
Главный женский врач обязан увидеть вас хотя бы раз в год. Рак шейки матки и груди — одни из самых частых заболеваний, которые легко запустить без ежегодного чекапа. Врач назначит необходимые анализы и осмотрит вас, этому сопротивляться также не стоит, ведь ваше хорошее самочувствие не означает, что все процессы в организме протекают отлично. Особенно важно показаться гинекологу женщинам, которые уже долгое время принимают КОК — не забывайте, что при приеме гормональных препаратов стоит регулярно посещать своего врача.
Если вы не проживаете в южных регионах, скорее всего, вы страдаете от недостатка этого витамина, а он невероятно важен. Витамин Д влияет на многие функции в организме, многие специалисты уверены, что его резкий дефицит может спровоцировать остеопороз, а также низкий уровень витамина Д может являться сигналом к тому, что вы предрасположены к туберкулезу. Риски значительно повышаются.