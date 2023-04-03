Диетолог объяснил, почему перекусы мешают сбросить вес

"Бич нашего века в здоровом питании - это перекусы. Люди постарше помнят наверняка, что раньше традиционно прием пищи был строго регламентирован. Ели за одним столом в определенное время. Запрещено было "портить аппетит" перед обедом. Сейчас эта традиция ушла в прошлое. Попробуйте вести "дневник перекусов" и увидите, как тысячи лишних калорий были съедены за день. Вы едите на автомате", - утверждает доктор Алиев.