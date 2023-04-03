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41 минуту назад

Врач рассказала о рисках употребления чая с ароматизаторами

Москва24

Чай с ароматизаторами опасен тем, что может вызвать аллергическую реакцию. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Врач рассказала о рисках употребления чая с ароматизаторами
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"На ароматизаторы в составе чая может быть индивидуальная непереносимость и даже аллергическая реакция", – подчеркнула эксперт.

Иммунная система реагирует на чужеродные компоненты и дает воспалительную реакцию в виде кожных либо дыхательных проблем.

"Аллергия может иметь накопительный характер, то есть человек способен не сразу заметить, что на этот напиток формируется какая-то реакция. И не всегда ее можно связать с чаем. Особенно когда он является просто частью тех продуктов, которые человек употребляет в течение дня", – отметила Королева.

В связи с этим специалист порекомендовала отдавать предпочтение натуральному чаю без добавок и красителей.

Ранее пожилых россиян предупредили об опасности крепкого черного чая. Поскольку в таком напитке высокое содержание кофеина, он может повышать давление. Для возрастной категории граждан, которые страдают от гипертонии, это серьезный фактор. Помимо того, при наличии гастрита и прочих проблем с ЖКТ крепкий черный чай способен раздражать желудок, вызывая, например, изжогу.

Здоровье,Маргарита Королева,
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