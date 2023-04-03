Врач рассказала о рисках употребления чая с ароматизаторами

"Аллергия может иметь накопительный характер, то есть человек способен не сразу заметить, что на этот напиток формируется какая-то реакция. И не всегда ее можно связать с чаем. Особенно когда он является просто частью тех продуктов, которые человек употребляет в течение дня", – отметила Королева.