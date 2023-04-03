Причинами акне могут стать стресс, курение и молочные продукты

Основными причинами появления акне у взрослых являются курение, стресс, молочные продукты, а также определенные лекарства. Об этом в беседе с Life рассказала дерматовенеролог-косметолог клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Солянке» Ксения Серебренникова. Она отметила, что данное заболевание, характеризующееся открытыми и закрытыми комедонами, папулами, пустулами и узлами, встречается среди всех возрастных групп.

Она добавила, что лечение назначается в зависимости от тяжести заболевания. По ее словам, пациентам рекомендуется ежедневно очищать кожу косметическими средствами, но не более двух раз в день, чтобы не вызвать раздражение.