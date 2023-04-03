Тренер развеяла миф о пользе японского упражнения для плоского живота

Упражнение выполняется следующим образом. Необходимо взять полотенце и свернуть его в валик, который должен быть не более 38 сантиметров длиной и 10 сантиметров шириной. Затем нужно лечь на коврик так, чтобы валик оказался четко под поясницей. Руки нужно вытянуть за голову, ладони должны смотреть в пол, мизинцы соединены. Ноги необходимо вытянуть, пятки на полу, большие пальцы свести так, чтобы получился треугольник. В таком положении нужно лежать пять минут.