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1 час назад

Трихолог назвала россиянам бесполезный метод борьбы с выпадением волос

Lenta.ru

Трихолог Юлия Нагайцева назвала россиянам бесполезный метод борьбы с выпадением волос. Соответствующую информацию публикует издание NEWS.ru.

Трихолог назвала бесполезный метод борьбы с выпадением волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист рассказала, что витаминные комплексы содержат среднесуточные дозировки, которых зачастую достаточно для поддержания здоровья волос. Однако, по ее словам, упомянутые препараты не решат проблему выпадения, если в организме будет нехватка необходимых минералов.

«Вопрос обсуждается с пациентом индивидуально, нужно определить, какого минерала ему не хватает. Есть, наоборот, случаи, когда избыток витамина приводит к проблемам с волосами. Например, избыток витамина A или селена приводит к выпадению волос. Некоторые врачи зачастую назначают отдельный витамин или минерал по конкретной проблеме и жалобам», — пояснила доктор.

Помимо этого, эксперт уточнила, что если препараты употребляются неправильно, то существует риск для здоровья и внешнего вида прядей. Кроме того, как утверждает Нагайцева, прием витаминных добавок должен проводиться строго по рекомендации врачей, чтобы не допустить отравления из-за бесконтрольного приема таблеток.

В марте врач-дерматолог, косметолог, трихолог Альбина Хохлова назвала россиянам способы, с помощью которых можно бороться с выпадением волос. Собеседница издания порекомендовала провести комплексное обследование организма. Анализ крови поможет выявить нехватку витаминов — в частности, D и В12, железа, цинка и меди.

Здоровье,
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