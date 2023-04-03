Как перестать "болеть с утра по понедельникам"

Нейробиолог Кристина Решке и психолог Иоланта Берк дали советы, которые помогут избавиться от дискомфортных ощущений в понедельник, изданию The Conservation.

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Для того, чтобы справиться с понедельниками, ученые посоветовали читателям снизить разницу между буднями и выходными, стабилизировать режим сна, повысить уровень осознанности и ввести в свой распорядок ежедневные ритуалы.

Отмечается, что смена режима сна в выходные вызывает социальный джетлаг, то есть несоответствие между биологическими часами и социальными обязанностями, что увеличивает уровень стресса в понедельник. Чтобы избежать этого эффекта, ученые посоветовали избегать дневного сна и ложиться спать в одно и то же время.

Дискомфорт в понедельник нередко связан с тем, что организм воспринимает ранние пробуждения как стресс и вырабатывает кортизол. Ученые сообщили, что, логически убеждая себя в отсутствии стресса, человек может добиться снижения уровня кортизола, этому поможет избегание стресс-факторов в первый час после пробуждения, когда происходит естественный спад концентрации этого гормона в крови. Также этому поможет практика осознанности, в частности, медитации.