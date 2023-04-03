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43 минуты назад

Нейробиолог и психолог рассказали, как перестать "болеть с утра по понедельникам"

Газета.Ru

Нейробиолог Кристина Решке и психолог Иоланта Берк дали советы, которые помогут избавиться от дискомфортных ощущений в понедельник, изданию The Conservation.

Как перестать "болеть с утра по понедельникам"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для того, чтобы справиться с понедельниками, ученые посоветовали читателям снизить разницу между буднями и выходными, стабилизировать режим сна, повысить уровень осознанности и ввести в свой распорядок ежедневные ритуалы.

Отмечается, что смена режима сна в выходные вызывает социальный джетлаг, то есть несоответствие между биологическими часами и социальными обязанностями, что увеличивает уровень стресса в понедельник. Чтобы избежать этого эффекта, ученые посоветовали избегать дневного сна и ложиться спать в одно и то же время.

Дискомфорт в понедельник нередко связан с тем, что организм воспринимает ранние пробуждения как стресс и вырабатывает кортизол. Ученые сообщили, что, логически убеждая себя в отсутствии стресса, человек может добиться снижения уровня кортизола, этому поможет избегание стресс-факторов в первый час после пробуждения, когда происходит естественный спад концентрации этого гормона в крови. Также этому поможет практика осознанности, в частности, медитации.

Также Решке и Берк рассказали о результатах исследований, показавших, что ежедневная рутина и ритуалы улучшают процессы когерентности в мозге и помогают чувствовать свою значимость. Прекращение выполнения рабочих обязанностей является нарушением повседневного распорядка, но воспринимается мозгом позитивно, однако обратный процесс сопровождается ухудшением самочувствия и психологическим стрессом. Эту ситуацию может исправить введение ритуалов, которые повторяются ежедневно и снижают различия между буднями и выходными.

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