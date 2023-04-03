Как худеют балерины и что об этом говорят врачи

Не все, но многие каждую весну начинают активно худеть к лету. В ход идут всевозможные средства и способы.
"Рамблер" спросил у балерины Алены Ледях, как она поддерживает себя в форме, и попросил прокомментировать диетолога Елену Соломатину.
Мы подозревали, а Алена Ледях подтвердила: на самом деле балерины вовсе не отказываются от еды, чтобы похудеть. Главный секрет - высокий уровень физической активность, на репетициях и классах калории сгорают, как в печи. Из этого следует второй секрет - организм нужно поддерживать качественным питанием. Анна Ледях советует выбирать хорошие продукты и грамотно распределять их потребление в течение дня. Например, утром есть белки и углеводы, а вечером больше клетчатки. Третий секрет - старый, но действенный метод - не есть после 18 часов.
Еще один совет от Алены Ледях - начать диету с отказа от любых углеводов на два дня, постепенно возвращать в рацион углеводы можно со второго дня, желательно до обеда.
На вопрос, можно ли исключить углеводы на два дня, "Рамблеру" ответила врач-диетолог Елена Соломатина.
Елена Соломатина призывает к тому, что в рационе должны присутствовать все необходимые компоненты: белки, жиры, углеводы, клетчатка, которые должны успевать перевариваться.
При этом Елена Соломатина предупреждает: не стоит переходить границы разумного и есть один раз в день или вообще голодать, чтобы потом съесть большое количество еды. Это слишком большая нагрузка для пищеварительной системой, которая может не справиться с усвоением большой порции, полученной в один прием, и отправить все на создание жировых запасов.