Как худеют балерины и что об этом говорят врачи

Можно, конечно. Но важно уточнить, исключаем ли мы овощи и фрукты в том числе. Если еще оставляем фрукты и овощи (главное овощи), оставляем творог, белок, яйца, рыбу, мясо, сыр - то ничего страшного не произойдет. Если мы потом, на третий день, включаем те же углеводы и едим их до обеда, то тоже нормально абсолютно, ничего страшного для организма не будет. Но поможет ли это похудеть? Здесь нужно понимать и посчитать, что и в каких количествах мы съедаем. Мы можем исключить углеводы, но при этом объедаться жирами, а на на третий день до обеда съесть целый торт. В этом случае мы вряд ли похудеем. Все зависит от разумности питания, количества поступивших калорий и расходуемой нами энергии. Важна также скорость метаболизма - но это уже индивидуальные особенности организма.

