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1 час назад

Как худеют балерины и что об этом говорят врачи

Катя Кобышева
Елена Соломатинаэксперт

Не все, но многие каждую весну начинают активно худеть к лету. В ход идут всевозможные средства и способы.

Как худеют балерины и что об этом говорят врачи
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" спросил у балерины Алены Ледях, как она поддерживает себя в форме, и попросил прокомментировать диетолога Елену Соломатину.

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Мы подозревали, а Алена Ледях подтвердила: на самом деле балерины вовсе не отказываются от еды, чтобы похудеть. Главный секрет - высокий уровень физической активность, на репетициях и классах калории сгорают, как в печи. Из этого следует второй секрет - организм нужно поддерживать качественным питанием. Анна Ледях советует выбирать хорошие продукты и грамотно распределять их потребление в течение дня. Например, утром есть белки и углеводы, а вечером больше клетчатки. Третий секрет - старый, но действенный метод - не есть после 18 часов.

Еще один совет от Алены Ледях - начать диету с отказа от любых углеводов на два дня, постепенно возвращать в рацион углеводы можно со второго дня, желательно до обеда.

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На вопрос, можно ли исключить углеводы на два дня, "Рамблеру" ответила врач-диетолог Елена Соломатина.

Можно, конечно. Но важно уточнить, исключаем ли мы овощи и фрукты в том числе. Если еще оставляем фрукты и овощи (главное овощи), оставляем творог, белок, яйца, рыбу, мясо, сыр - то ничего страшного не произойдет. Если мы потом, на третий день, включаем те же углеводы и едим их до обеда, то тоже нормально абсолютно, ничего страшного для организма не будет. Но поможет ли это похудеть? Здесь нужно понимать и посчитать, что и в каких количествах мы съедаем. Мы можем исключить углеводы, но при этом объедаться жирами, а на на третий день до обеда съесть целый торт. В этом случае мы вряд ли похудеем. Все зависит от разумности питания, количества поступивших калорий и расходуемой нами энергии. Важна также скорость метаболизма - но это уже индивидуальные особенности организма.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Елена Соломатина призывает к тому, что в рационе должны присутствовать все необходимые компоненты: белки, жиры, углеводы, клетчатка, которые должны успевать перевариваться.

Если придерживаться разумных принципов, то на интервальном голодании можно существовать очень долго, если нет сопутствующих заболеваний: нет обострения со стороны желудочно-кишечного тракта, хронических заболеваний (проблем с желчным пузырем, гастрита, болезней щитовидной железы и так далее). Всем, у кого нет проблем, интервальное голодание может подойти. Система 16 на 8 - вполне физиологична, многие живут, даже не зная, что придерживаются этой системы. Да, многие худеют, потому что начинают следить за питанием. Понятное дело, что в наименьшее количество времени съесть наибольшее количество пищи - сложно. Поэтому снижается общая калорийность.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

При этом Елена Соломатина предупреждает: не стоит переходить границы разумного и есть один раз в день или вообще голодать, чтобы потом съесть большое количество еды. Это слишком большая нагрузка для пищеварительной системой, которая может не справиться с усвоением большой порции, полученной в один прием, и отправить все на создание жировых запасов.

Диета «6 лепестков»: меню, принцип, отзыв диетолога

Здоровье,Геннадий Ледях,Елена Соломатина,
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