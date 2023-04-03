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8 минут назад

Врач назвала четыре самых важных для здоровья витамина

Lenta.ru

Одним из важнейших для здоровья человека витаминов является витамин D, рассказала диетолог и спортивный психолог Мария Волынкина. Четыре самых важных витамина она перечислила в беседе с NEWS.ru.

Врач назвала четыре самых важных для здоровья витамина
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, витамин D выполняет несколько важнейших функций: регулирует иммунитет, взаимодействует со множеством генов и останавливает воспалительные процессы. Кроме того, необходимым она назвала витамин A, отвечающий за ряд метаболических реакций функций организма в целом.

«Витамин A необходим для глаз, нормальной работы иммунной и репродуктивной системы», — рассказала Волынкина.

Также диетолог обратила внимание на важность витамина К2, который для хорошего усвоения стоит употреблять с небольшим количеством жира и витамином D, — этот элемент участвует в свертываемости крови и метаболизме кальция. Необходим для иммунной системы и витамин C, являющийся мощным антиоксидантом, подвела итог Волынкина.

Здоровье,
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