Врач назвала четыре самых важных для здоровья витамина

Одним из важнейших для здоровья человека витаминов является витамин D, рассказала диетолог и спортивный психолог Мария Волынкина. Четыре самых важных витамина она перечислила в беседе с NEWS.ru.

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По словам врача, витамин D выполняет несколько важнейших функций: регулирует иммунитет, взаимодействует со множеством генов и останавливает воспалительные процессы. Кроме того, необходимым она назвала витамин A, отвечающий за ряд метаболических реакций функций организма в целом.

«Витамин A необходим для глаз, нормальной работы иммунной и репродуктивной системы», — рассказала Волынкина.