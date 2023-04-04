Регулярные физические нагрузки компенсируют недосып

Стало известно, как минимизировать риск ранней смерти.
Давно известный факт, что хронический недосып и плохое качество сна вызывают преждевременное старение и снижают иммунитет. Если сон длится меньше 6 часов или больше 8 часов, риск не дожить до старости очень велик.
Однако ученые из нескольких научных и медицинских центров Китая выяснили, что последствия плохого сна можно минимизировать благодаря физическим нагрузкам. Статья была опубликована в European Journal of Preventive Cardiology.
В ходе исследования ученые выяснили, что у людей с сидячим образом жизни и сбитым режимом сна, риск ранней смерти значительно выше, чем у тех, кто регулярно занимается спортом.
Конечно, в идеале спать и заниматься спортом необходимо исходя из нормы, но если высыпаться не получается, возместить разрушительные последствия помогут регулярные походы в зал, катание на велосипеде, йога или спортивная ходьба.