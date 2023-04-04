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36 минут назад

Регулярные физические нагрузки компенсируют недосып

Первоисточник

Стало известно, как минимизировать риск ранней смерти.

Регулярные физические нагрузки компенсируют недосып
Фото: ПервоисточникПервоисточник

Давно известный факт, что хронический недосып и плохое качество сна вызывают преждевременное старение и снижают иммунитет. Если сон длится меньше 6 часов или больше 8 часов, риск не дожить до старости очень велик.

Однако ученые из нескольких научных и медицинских центров Китая выяснили, что последствия плохого сна можно минимизировать благодаря физическим нагрузкам. Статья была опубликована в European Journal of Preventive Cardiology.

В ходе исследования ученые выяснили, что у людей с сидячим образом жизни и сбитым режимом сна, риск ранней смерти значительно выше, чем у тех, кто регулярно занимается спортом.

Конечно, в идеале спать и заниматься спортом необходимо исходя из нормы, но если высыпаться не получается, возместить разрушительные последствия помогут регулярные походы в зал, катание на велосипеде, йога или спортивная ходьба.

Здоровье,
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