Мужчина сбросил 20 килограммов за 4 месяца и рассказал секрет

37-летний житель Индии по имени Дипак, как и все, страдающие от избыточного веса, не раз предпринимал попытки похудеть. Но одышка, боли в спине, постоянное чувство подавленности показали: так больше продолжаться не может. Дипак понимал, что серьезные физические нагрузки для мужчины весом 108 килограммов пока что сложны, и начал изменения с питания. Он исключил из рациона сахар и другие простые углеводы, а также подобрал для себя диету. На завтрак он съедал три вареных яйца и салат из пророщенных бобов мунг (сорт фасоли), обедал овощным супом и блюдом из курицы или рыбы, а ужины чаще всего пропускал, но, если был сильно голоден, ел суп.

От такого питания мужчина почувствовал себя лучше и наконец смог добавить в свой график физические нагрузки. Дипак стал регулярно играть в бадминтон и каждый день проходил по 10 тысяч шагов. Но главный секрет его в том, что он ставил себе краткосрочные цели, при этом не забывая о главной. В итоге мужчине удалось сбросить 20 килограммов за четыре месяца. «Здоровье — это богатство. Если ты здоров, ты более гибок. Можешь наслаждаться жизнью и много чем заниматься. А лишний вес — это тикающая бомба, которая может взорваться в любой момент и лишить тебя жизни», — поделился мудростью Дипак в интервью The Times of India. Между прочим, темп снижения веса, которого достиг индиец, считается безопасным — как раз об этом на днях рассказала Super врач-эндокринолог и диетолог клиники DocMed Ольга Чухачева.