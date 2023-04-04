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1 час назад

Онколог объяснил, могут ли операции на лице и груди спровоцировать развитие рака

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Сегодня пластические операции на лице и груди довольно популярны, но мало кто задумывается о безопасности таких вмешательств, ложась под нож хирурга. Некоторые считают, что эти процедуры могут спровоцировать развитие онкологического заболевания. Так ли это на деле, рассказал в беседе с «ФедералПресс» онколог Вадим Покровский.

Онколог объяснил, могут ли операции на лице и груди спровоцировать рак
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Если в рамках операции просто вырезается кусок ткани, а потом все это сшивается обратно, то никаких особых рисков нет. Вообще сам по себе факт оперативного вмешательства риски онкологические не увеличивает», – пояснил врач.

А вот когда пластика подразумевает введение имплантов или каких-то дополнительных соединений, они потенциально могут вызывать пролиферацию клеток. Сами соединения и импланты, конечно, вряд ли канцерогенны, потому что это все разрешено к применению, много раз проверялось и использовалось. Но если в организме формируется хроническое воспаление, то увеличивается вероятность деления клеток, вероятность появления мутаций при этих делениях, заключил Покровский.

Здоровье,Вадим Покровский,
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