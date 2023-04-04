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1 час назад

Кинезиолог Овсяницкая назвала упражнения, которые помогают быстрее заснуть

Вечерняя Москваиещё 1

Есть целый ряд профилактических упражнений, которые помогают быстрее уснуть. О них рассказала психолог, кинезиолог Анна Овсяницкая.

Кинезиолог назвала упражнения, которые помогают быстрее заснуть
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она отметила, что за пару часов до сна не рекомендуется испытывать избыточную физнагрузку, переедать, смотреть телевизор. Вместо этого лучше выйти на небольшую прогулку. Также для быстрого засыпания можно сделать ряд упражнений.

Как пояснила Овсяницкая, первыми мышцами, которые всегда влияют на изменение эмоционального фона, являются мимические мышцы. Например, можно поднять высоко брови и подтянуть их ко лбу вверх, досчитать до 3 и медленно с выдохом ослабить мышцы, повторить 2-3 раза. Можно нахмурить лоб, досчитать до 3, а на выдохе полностью расслабить мышца лба.

Еще одно полезное упражнение — сжать челюсть, досчитать до 3, осознанно расслабить не только мышцы челюсти, но и область в районе уха, рта, подбородка, расслабить лоб, передает РИАМО.

Сомнолог Михиал Полуэктов напомнил, что норма сна для взрослого человека составляет семь-девять часов, а соблюдение режима является необходимым для улучшения качества сна и укрепления иммунитета. Он отметил, что желательно ложиться и вставать в одно и то же время, передает Nation news.

В современном мире сон человека нередко нарушается. Что может быть причиной некрепкого сна и о каких заболеваниях говорят подобные проблемы, «Вечерней Москве» рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, клинический психолог София Черкасова.

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