Как девушке, съедавшей по 24 пакета чипсов, удалось похудеть на 45 кг

Если вам кажется, что пристрастие к вредным вкусностям никогда не позволит вам избавиться от злосчастных килограммов, то вот и нет. Яркое подтверждение тому — история 38-летней Мелиссы Джонс, которая страдала настоящей зависимостью от чипсов. Точнее, девушка вовсе не страдала, а наоборот, регулярно наслаждалась 24 пакетиками снеков в день и минимум тремя обедами фастфудом в неделю... Но только до тех пор, пока ее вес внезапно не составил 120 килограммов.

Фото: Super.ru Super.ru

Как сообщает таблоид Daily Star, Мелисса никогда не справлялась с жесткими ограничениями всевозможных диет, но взять себя в руки ее подтолкнул случай, когда она не смогла поместиться в сиденье водного велосипеда, на котором решила прокатиться со своими детьми. После этого девушка приняла волевое решение и отказалась от излюбленных вредных перекусов. В итоге отказ от ежедневного поедания чипсов и фастфуда привел к потере 45 килограммов! Сами посмотрите на этот результат.

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Мелисса призналась, что похудела во многом ради своих подрастающих сыновей.

«Я уезжала в отпуск со своими двумя мальчиками и не могла поместиться в байдарку, это было неловко и для меня, и для них. <...> Сейчас чувствую себя прекрасно и, что еще важнее, я могу быть лучшей версией себя для моих мальчиков», — передает слова девушки Daily Star.

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Ради новой жизни бывшая любительница чипсов в корне пересмотрела свой рацион, перешла на здоровое питание и перенесла бандажирование желудка. В скором времени ей предстоит еще одна операция по удалению обвисшей кожи живота.