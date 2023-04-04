$79.36+1.4186.72+2.10
2 часа назад

Как девушке, которая съедала по 24 пакета чипсов в день, удалось похудеть на 45 килограммов

Super.ru

Если вам кажется, что пристрастие к вредным вкусностям никогда не позволит вам избавиться от злосчастных килограммов, то вот и нет. Яркое подтверждение тому — история 38-летней Мелиссы Джонс, которая страдала настоящей зависимостью от чипсов. Точнее, девушка вовсе не страдала, а наоборот, регулярно наслаждалась 24 пакетиками снеков в день и минимум тремя обедами фастфудом в неделю... Но только до тех пор, пока ее вес внезапно не составил 120 килограммов.

Как девушке, съедавшей по 24 пакета чипсов, удалось похудеть на 45 кг
Фото: Super.ruSuper.ru

Как сообщает таблоид Daily Star, Мелисса никогда не справлялась с жесткими ограничениями всевозможных диет, но взять себя в руки ее подтолкнул случай, когда она не смогла поместиться в сиденье водного велосипеда, на котором решила прокатиться со своими детьми. После этого девушка приняла волевое решение и отказалась от излюбленных вредных перекусов. В итоге отказ от ежедневного поедания чипсов и фастфуда привел к потере 45 килограммов! Сами посмотрите на этот результат.

Super.ru

Мелисса призналась, что похудела во многом ради своих подрастающих сыновей.

«Я уезжала в отпуск со своими двумя мальчиками и не могла поместиться в байдарку, это было неловко и для меня, и для них. <...> Сейчас чувствую себя прекрасно и, что еще важнее, я могу быть лучшей версией себя для моих мальчиков», — передает слова девушки Daily Star.

Super.ru

Ради новой жизни бывшая любительница чипсов в корне пересмотрела свой рацион, перешла на здоровое питание и перенесла бандажирование желудка. В скором времени ей предстоит еще одна операция по удалению обвисшей кожи живота.

Так что, когда в следующий раз вас в магазине поманит прилавок с чипсами, вспомните, к чему приводят подобные шалости, и направляйтесь в отдел с овощами и фруктами. Ранее мы рассказывали о других удивительных историях похудения: например, мужчине удалось сбросить 50 килограммов, каждый день совершая всего одно простое действие.

Здоровье,Мелисса Джонс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий