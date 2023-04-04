Врач: отказываться от глютена и лактозы стоит только по назначению врача

Исключать лактозу и глютен из рациона следует только по назначению врача, диагностировавшего непереносимость данных элементов. Об этом в беседе с Life рассказала нутрициолог Вероника Гусакова. Она подчеркнула, что в основе здорового образа жизни всегда должен стоять сбалансированный рацион.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Целиакия, или непереносимость глютена, — это хроническое генетическое заболевание, которым страдает 1% населения планеты. Для определения целиакии существует генетический анализ. У здоровых людей слизистая оболочка тонкого кишечника полностью расщепляет глютен и всасывает его составляющие. Склеивание ворсинок кишечника при употреблении глютена также является мифом», — объяснила Гусакова.