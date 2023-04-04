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18 минут назад

Нутрициолог Гусакова: отказываться от глютена и лактозы стоит только по назначению врача

Газета.Ruиещё 2

Исключать лактозу и глютен из рациона следует только по назначению врача, диагностировавшего непереносимость данных элементов. Об этом в беседе с Life рассказала нутрициолог Вероника Гусакова. Она подчеркнула, что в основе здорового образа жизни всегда должен стоять сбалансированный рацион.

Врач: отказываться от глютена и лактозы стоит только по назначению врача
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Целиакия, или непереносимость глютена, — это хроническое генетическое заболевание, которым страдает 1% населения планеты. Для определения целиакии существует генетический анализ. У здоровых людей слизистая оболочка тонкого кишечника полностью расщепляет глютен и всасывает его составляющие. Склеивание ворсинок кишечника при употреблении глютена также является мифом», — объяснила Гусакова.

Он отметила, что исключение глютена из рациона лишает человека целого ряда важных микроэлементов, таких как магний, железо, калий, кремний, а также витаминов группы В, Е, РР. Отказ от лактозы может привести к дефициту кальция, который участвует во множестве процессов, протекающих в организме, заключила специалист.

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