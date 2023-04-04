Диетолог, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Светлана Павличенко заявила, что сладкие напитки могут быть опаснее других продуктов той же калорийности. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Лентой.ру".

Так, по словам медика, сладкие напитки чаще приводят к ожирению, а оно, в свою очередь, приводит к развитию болезней сердца, провоцирует некоторые виды рака и сахарный диабет. Кроме этого, сладкие напитки провоцируют развитие метаболического синдрома и повышение артериального давления.

Павличенко заявила, что две порции сладких напитков в день в течение полугода вызывают признаки метаболического синдрома и жировой дистрофии печени. Она также добавила, что фруктоза, которая содержится в сладких напитках, привод к последствиям для углеводного и липидного обмена. Помимо этого, фруктоза провоцирует развитие гипертонии.