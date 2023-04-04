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1 час назад

Диетолог Павличенко рассказала о неочевидном вреде сладких напитков

Мария Иглина

Диетолог, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Светлана Павличенко заявила, что сладкие напитки могут быть опаснее других продуктов той же калорийности. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Лентой.ру".

Так, по словам медика, сладкие напитки чаще приводят к ожирению, а оно, в свою очередь, приводит к развитию болезней сердца, провоцирует некоторые виды рака и сахарный диабет. Кроме этого, сладкие напитки провоцируют развитие метаболического синдрома и повышение артериального давления.

Диетолог перечислила мешающие усваивать витамины напитки

Павличенко заявила, что две порции сладких напитков в день в течение полугода вызывают признаки метаболического синдрома и жировой дистрофии печени. Она также добавила, что фруктоза, которая содержится в сладких напитках, привод к последствиям для углеводного и липидного обмена. Помимо этого, фруктоза провоцирует развитие гипертонии.

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