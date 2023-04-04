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2 часа назад

Раскрыта польза изменения режима тренировок

Lenta.ru

Фитнес-эксперт Лилли Близли раскрыла пользу внесения изменений в режим тренировок. Ее слова приводит Independent.

Раскрыта польза изменения режима тренировок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Если вы тренируетесь исключительно для удовольствия, то меняйте типы выполняемых упражнений и пробуйте что-то новое, например, занятия на велотренажере, пилатес или бокс, — это поможет разнообразить занятия и сохранить мотивацию на высоком уровне», — заявила Близли.

Она добавила, что также можно увеличить нагрузку во время стандартной тренировки, однако нельзя делать это резко.

Близли отметила, что не стоит менять тренировочный процесс, если идет подготовка к конкретному событию, например, к марафону. По ее словам, лучше придерживаться текущего распорядка, чтобы не получить травму или не ухудшить результаты.

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