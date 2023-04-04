Раскрыта польза изменения режима тренировок

«Если вы тренируетесь исключительно для удовольствия, то меняйте типы выполняемых упражнений и пробуйте что-то новое, например, занятия на велотренажере, пилатес или бокс, — это поможет разнообразить занятия и сохранить мотивацию на высоком уровне», — заявила Близли.

Она добавила, что также можно увеличить нагрузку во время стандартной тренировки, однако нельзя делать это резко.

Близли отметила, что не стоит менять тренировочный процесс, если идет подготовка к конкретному событию, например, к марафону. По ее словам, лучше придерживаться текущего распорядка, чтобы не получить травму или не ухудшить результаты.